Gasperini: “Abbiamo preso un brutto gol ma poi siamo venuti fuori. Le tante reti sono frutto della crescita tecnica e di fiducia di tutta la rosa”

21/11/2026 | 20:32:53

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Parma. Queste le sue parole:

“Abbiamo incontrato una squadra in condizione, aggressiva, che ci ha messo in difficoltà con le palle lunghe. Abbiamo preso un brutto gol che poteva cambiare l’aspetto psicologico, ma poi siamo venuti fuori. Mettiamo in preventivo un errore o la bravura dell’avversario, ma adesso abbiamo la potenzialità di vincere la partita anche di fronte a episodi negativi. La media di tre gol a partita? È frutto della crescita tecnica e di fiducia da parte di tutta la rosa. Non è solo il gol, ma anche la qualità del passaggio e dell’azione con tutti i giocatori. Questo ci dà forza maggiore per poter giocare per vincere le partite, che è l’unico obiettivo che ci prefiggiamo”.

Foto: X Roma