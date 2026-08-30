Gasperini: “Abbiamo bisogno di un attaccante a sinistra. Su Soule mai una proposta. De Roon integro”

30/08/2026 | 13:43:08

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia della trasferta di Lecce. Le parole del tecnico.

Su El Aynaoui: “Voleva fare una nuova esperienza. Ha fatto bene fino a dicembre, ma dopo la Coppa d’Africa ha patito e dopo il Mondiale l’aspettativa era troppo alta”.

Su De Roon: “Giocatore integro, seppur in età avanzata. Entrerà in un gruppo forte e che ha voglia di essere protagonista. Sono arrivati due capitani: lui e Balerdi. Per compensare a tutti questi argentini, farà compagnia a Malen in quanto olandese (ride, ndr). De Roon è una persona molto solida, ci permetterà di concentrare gli sforzi su altri ruoli. Lui è divertente anche sui social”.

Su Balerdi: “Giocatore relativamente giovane, al meglio della sua carriera, dà sostanza al reparto difensivo, già forte di suo”.

Sul mercato: “Necessitiamo di un attaccante che giochi a sinistra per completare il mercato. Anche un terzino, seppur Lulli sta facendo molto bene, ma non va caricato di aspettative”.

Sulla squadra: “Abbiamo tante soluzioni e molta robustezza. Dobbiamo dare continuità a quanto fatto l’anno scorso e migliorarci. Abbiamo, però, dovuto abbassare il monte ingaggi per il Fair Play Finanziario. Ringrazio chi è voluto venire nonostante le limitazioni, è un grande spirito”.

Su Soule: “Leggo poco e sento tutto, ma di Soule non ho mai sentito una proposta, non c’è mai stata in tutta l’estate. Domani probabilmente gioca. Proposte concrete non ce ne sono state, nemmeno da parte sua nei miei riguardi”.

Sull’eventuale terzino di piede sinistro: “L’idea era di prenderlo, con idee anche molto forti, poi non concluse. Può farlo bene anche Molina. Soule ha giocato spesso con Ranieri in quel ruolo, io lo preferisco più avanzato, ma in caso di necessità può giocarci”.

Su Molina: “Sta molto meglio. Deve trovare un po’ di condizione ma è in grado di poter giocare, o dall’inizio o in corso”.

Sulla Champions League: “Partite di grande prestigio, in trasferta in stadi molto caldi, come Manchester, istanbul, Atene e Parigi. Le prime 8 posizioni sono molto difficili. L’obiettivo è stare tra le prime 24, ma l’importante sarà respirare l’aria della Champions. Arricchirà molto la squadra”.

Su Pellegrini: “Può essere un’opzione a centrocampo nei 2. La rosa oscilla tra 20 e 21 giocatori. Vediamo in questi ultimi due giorni cosa succederà”.

Sul Lecce: “Giocare in uno stadio pieno, contro una squadra che viene da una bella vittoria esterna, è molto difficile. Dovremmo essere bravi a dare continuità alla prestazione fatta contro la Fiorentina”.