Gasperini: “A Mourinho non chiederò Endrick per gennaio. Vedremo quanto siamo competitivi anche in Europa”

13/10/2026 | 14:04:34

Le parole di Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del Real Madrid: “Se è il loro peggior momento? Lo vedremo domani. Vogliamo misurarci con una delle migliori squadre d’Europa. Ha cambiato allenatore e modo di giocare, ha bisogno di rodaggio. Ha battuto l’Inter, è una gara di grande prestigio che vale molto anche per la classifica. È difficile avere come metro di paragone il Real Madrid. Non è quello a cui dobbiamo fare riferimento come metro a livello di società, sul campo invece sì. Abbiamo giocato con Inter e Como, tra le migliori in Italia, e ora vedremo quanto saremo competitivi in Europa. Endrick? Non chiederò a Mourinho del giocatore per gennaio. Al momento non ci pensiamo, la partita di domani la vedremo come un evento che manca da tanti anni. È giusto che Mourinho venga celebrato, nei confronti di Mourinho c’è stato un amore importante da parte dei tifosi. Sono cose che ognuno sente. Quando inizia la partita, però, si lasciano perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà per la propria squadra”.

foto x roma