Gasperini: “A Mourinho invidio il fatto di far spendere tanto ai suoi club. Loro possono cambiare la partita in quasiasi momento”

13/10/2026 | 15:18:42

Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa alla vigilia della super sfida contro il Real Madrid.

Su cosa invidia di Mourinho: “Tante cose, come quella di riuscire a farsi comprare giocatori tipo Diomandé a quelle cifre… Bravissimo per tutto il resto, per la sua carriera, per tutti i risultati che ha fatto ovunque, però quella è una bella capacità”.

Sulla maturità mostrata dalla squadra nel giocare in inferiorità numerica contro il Como, come successo in un Atalanta-Real Madrid di qualche anno fa: “Sì, tra l’altro in porta c’era Gollini. E Mendy segnò non col suo piede preferito. Speriamo di giocare in 11 stavolta… Sono due esempi di gare in cui abbiamo dovuto necessariamente difenderci, l’abbiamo fatto sicuramente con qualità e anche con lucidità, però è chiaro che stavolta speriamo di poter fare un altro tipo di gara, anche se incontriamo un Real Madrid che è la squadra più blasonata e quindi l’attesa è sempre molto importante”.

Sul momento di forma dei Blancos: “In Spagna sono sempre molto esigenti ma credo che però abbia bisogno di tempo. Ha inserito tantissimi giocatori in attacco, fortissimi e non è facile magari farli giocare tutti insieme. Per questo a volte perdono un po’ di compattezza, però hanno anche del talento incredibile che gli può cambiare le partite in qualunque momento”.

Foto: X Roma