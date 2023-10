Gasperini: “Scamacca può diventare il centravanti della Nazionale”. E su Scalvini…

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo la vittoria per 3-0 contro l’Empoli: “È una squadra che sta crescendo e ha recuperato sicurezza d gioco anche se si concede ogni tante delle amnesie. Siamo reduci da una gara in Austria dove ci abbiamo messo del nostro per non vincere quella gara. Ci brucia perché era un’opportunità per passare il turno. Adesso dovremo giocare le prossime anche con questa intensità e dobbiamo essere più bravi nel muovere la palla”.

Poi ha proseguito: “Ci sono dei momenti quando abbassiamo l’attenzione che non riusciamo a giocare meglio la palla, con più sicurezza per evitare qualche rischio. Giocare più partite in pochi giorni, soprattutto in Europa, ti arricchisce come ritmo. Poi è chiaro che ci possono essere momenti di fatica ma sono più i vantaggi che altro. Scalvini ha una lombalgia abbastanza forte che è venuta fuori lunedì. In questi giorni è sicuramente migliorato. Inter? Affrontiamo i più forti in campionato, comunque hai un bel metro di misura. Ci farà capire meglio a che livello siamo”.

Infine: “Era partito bene, però ha avuto qualche acciacco. Sta recuperando, è un giocatore giovane e sano. Ha dei margini di miglioramento e ha dimostrato oggi quello che è il suo potenziale, soprattutto nelle conclusioni. Con caratteristiche diverse a Hojlund, può essere il centravanti della Nazionale. Speriamo, stiamo lavorando tutti noi per farlo diventare un giocatore di livello sempre più alto”.