Garcia: “Lukaku? È guarito, ma ha un ritardo di condizione. Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio del Mondiale”
15/05/2026 | 15:45:50
Il commissario tecnico della Nazionale belga, Rudi Garcia, ha parlato dopo l’annuncio delle convocazioni per il Mondiale delle condizioni di Romelu Lukaku. Queste le sue parole:
“Lukaku? È guarito, ma ha un ritardo di condizione. La sfida è rimetterlo in forma. Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Si sta già allenando qui per tornare al meglio. La nostra missione è aiutarlo a ritrovare la miglior condizione”.
Foto: X Federazione Belgio