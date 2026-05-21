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Galtier prepara l’addio al NEOM: è un nome caldo per la panchina del Marsiglia

21/05/2026 | 14:20:18

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Il futuro di Cristophe Galtier potrebbe essere in Francia dopo la parentesi poco fortunata al NEOM. Come riportano fonti francese e arabe, il nome di Galtier è molto caldo in casa OM, con la separazione che sembra ormai portare verso la rottura. La dirigenza del NEO avrebbe già deciso di interrompere il rapporto con Galtier e sarebbe alla ricerca di un nuovo tecnico per dare il via a un progetto diverso. Il tecnico originario di Marsiglia ha già guidato in Francia il PSG, ma anche il Nizza e il Lille, con il quale ha vinto il campionato nel 2020-21.
foto sito saudi pro league