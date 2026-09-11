Galloppa: “Sono felice dell’arrivo di Belotti, pensavo fosse più indietro di condizione. Domani verrà con noi”

11/09/2026 | 16:15:56

L’allenatore del Modena Daniele Galloppa ha commentato l’arrivo di Andrea Belotti: “Sono felice del suo arrivo, abbiamo chiuso un cerchio, e mi piace il suo sguardo, che è quello di chi ha gioia: pensavo fosse più indietro, ma sta abbastanza bene. Domani verrà con noi, per stare in gruppo e poi vedremo. Lavoriamo per fare la prestazione, ma non ci accontentiamo di questa, vogliamo il risultato. Perché senza il ko di Avellino potevamo essere primi, e questo ci fa essere un po’ incazzati”.

foto x modena