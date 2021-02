Galliani e il retroscena sull’arrivo di Balotelli svelato all’Équipe: “Raiola non ha voluto commissioni”

Non solo in Italia. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani attira anche la stampa estera. L’Équipe ha infatti dedicato un servizio ai brianzoli, nel quale l’Ad biancorosso ha svelato un retroscena riguardo l’arrivo di Mario Balotelli in Brianza, dopo la doppia esperienza vissuta insieme al Milan: “Mi ci è voluto un secondo! E devo dire che il suo agente, Mino Raiola, si è comportato molto bene. Mi ha detto «Scelga lei la paga, io non prendo commissioni»”.

Foto: Twitter Monza