Galliani: “Se vincessi le elezioni, confermerei Mancini. Non presenterò ricorso, ma così potrebbe nascere una compravendita di voti”

16/11/2026 | 20:59:06

Adriano Galliani, il candidato alla presidenza della FIGC insieme a Giovanni Malagò, ha risposto a quest’ultimo in occasione del Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano. Ecco le parole più significative: “Ho pensato di non fare nessun ricorso perché il calcio ha già tanti problemi, ha bisogno di serenità. Ho rinunciato, anche se continuo a pensare che sia assolutamente un problema che qualcuno possa votare prima un candidato e poi l’altro. Perché con questo giochino, in qualunque momento, potrebbe nascere una compravendita di voti, in qualunque momento uno ti revoca o ti dà e cambia tutto. Va regolamentata questa cosa”. Sulla candidatura aggiunge: “Non voglio essere né fiducioso né non fiducioso. Siamo due candidati e uno vincerà, con serenità vedremo come andranno le cose”. Infine, sulla conferma di Mancini qualora diventasse presidente della FIGC: “Adesso parlare di questa roba qui non sta a me, ma assolutamente sì”.

Foto: Instagram Monza