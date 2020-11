Galliani e la prima volta alla Pinetina: “Mai l’avrei pensato…”

Pomeriggio particolare per il Monza e per Adriano Galliani, che si sono recati ad Appiano Gentile per una amichevole contro l’Inter. E’ stata la prima volta per Galliani nella tana del ‘nemico sportivo’ alla Pinetina.

Con la sua auto infatti, l’ex ad del Milan si è fermato in prossimità dell’ingresso ed ha scattato una foto che rappresenterà un ricordo speciale di quello che è stato un vero e proprio evento, come un Papa che per la prima volta entra nella Sinagoga o cose del genere.

Galliani ha strappato una battuta ai media presenti al suo arrivo, dicendo: “Io alla Pinetina? Non l’avrei mai pensato”.

Foto: Sky Sport