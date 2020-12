Galliani: “Balotelli poteva avere una carriera importante. Presto la Nazionale al Brianteo”

Intervistato da Telelombardia, l’ad del Monza, Adriano Galliani, ha parlato del progetto dei brianzoli, parlando dell’ingaggio di Balotelli e della Nazionale che potrebbe presto giocare al Brianteo.

Queste le sue parole: “Sapevamo che questo era un campionato difficile e che inizialmente avremmo avuto delle difficoltà, soprattutto all’inizio. Cambiare 20 giocatori non è mai facile perché poi bisogna assemblarli e chi arriva dall’estero a volte ha bisogno di più tempo per adattarsi. Poi c’era la questione Covid e quindi non era facile l’approccio alla Serie B. Certo, potevamo avere qualche punto in più, ma sapevamo di questi intoppi iniziali”.

Su Brocchi: “Ha iniziato al Milan appena finito la carriera agonistica, partendo dagli Allievi e passando poi alla Primavera e infine alla prima squadra con cui ha sfiorato la Coppa Italia. Gioca un bel calcio, propositivo e speriamo che continui a scrivere questa favola. La fiducia in lui è enorme e spero possa portarci in Serie A”.

Balotelli e Boateng? “Il primo è venuto due volte al Milan. Nella prima ha fatto benissimo e nella seconda bene, ora speriamo che la prima col Monza sia altrettanto felice. Spero ci dia una mano come fece in rossonero nel 2012/13. Ha bisogno di tempo perché non gioca gare ufficiali da tempo, sta lavorando, perdendo peso e diminuendo la massa grassa, lo stiamo mettendo in forma. In allenamento vedi che è un fuoriclasse assoluto che avrebbe dovuto far di più in carriera, ha gettato via tanti anni. Boateng sta facendo molto bene in campo e fuori, è motivatissimo ed è d’esempio per i compagni”.

Nazionale al Brianteo: “Nei prossimi mesi probabilmente avremo qualche gara della Nazionale maggiore o dell’Under 21. Se dovessimo andare in Serie A verrebbero fatti altri lavori importanti”.

Foto: Twitter Monza