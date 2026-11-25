Galatasaray, Deniz Gul operato dopo la frattura al naso. Il comunicato

25/11/2026 | 11:33:48

Il Galatasaray ha comunicato che Deniz Gul è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo l’infortunio rimediato nella sfida di Champions League contro l’Aston Villa. Il giocatore ha riportato una ferita estesa al volto e una frattura al naso. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico, come si legge dal comunicato del club: “Il nostro calciatore Deniz Gül, che nella partita di ieri sera contro l’Aston Villa in Champions League ha riportato un trauma al volto con una ferita cutanea estesa e una frattura al naso, è stato operato oggi presso il nostro ospedale sponsor Acıbadem Maslak, con la partecipazione di specialisti in chirurgia plastica e in otorinolaringoiatria. Rivolgiamo i nostri auguri di pronta guarigione al giocatore, la cui condizione sarà monitorata quotidianamente dal nostro staff medico”.

foto: sito Galatasaray