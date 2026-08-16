Gakpo e Jacquet, troppo Liverpool: Como KO nell’ultima amichevole
16/08/2026 | 20:59:33
Il Liverpool batte 2-0 il Como con i gol di Gakpo e Jacquet, finisce così l’ultima amichevole dei lombardi prima del via ufficiale della stagione.
RETI: 23′ Gakpo, 44′ Jacquet
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet (46′ Araujo), Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Ngumoha (62′ Koumas), Wirtz (73′ Munoz), Gakpo (73′ Nyoni); Isak (84′ Wright). All. Iraola
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah (84′ Kempf), Kaiki (81′ Valle); Da Cunha (75′ Perrone), Milla; Liberali (64′ Nico Paz), Baturina (75′ Caqueret), Jesus Rodriguez (64′ Diao); Douvikas. All. Fabregas