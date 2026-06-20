Gago, sospiro di sollievo dopo l’infarto: “Ripristinato il normale flusso sanguigno”

20/06/2026 | 20:30:16

Sospiro di sollievo per Gago, ex Real Madrid e attuale tecnico dell’Universidad de Chile. Il report sanitario dopo l’infarto che ha colpito l’allenatore in conferenza stampa: “La Clinica Alemana informa che il paziente Fernando Rubén Gago è stato ricoverato nelle prime ore di giovedì 18 giugno a seguito di un infarto acuto del miocardio. Al momento del ricovero è stato sottoposto a un intervento per trattare una patologia coronarica causata dall’ostruzione di un tratto intermedio di un’arteria, fondamentale per la corretta irrorazione sanguigna del cuore. Gli è stata eseguita un’angioplastica con impianto di uno stent coronarico, procedura che ha consentito di ripristinare il normale flusso sanguigno. Il paziente è di buon umore e nelle prossime ore inizierà il percorso di riabilitazione cardiaca, che consiste nella ripresa graduale dell’attività fisica”.

Foto: Instagram Gago