Gagliardini: “Campionato frustrante. Questa piazza merita di più”

26/04/2026 | 00:09:42

Roberto Gagliardini, centrocampista del Verona, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro il Lecce.

Le sue parole: “Sono orgoglioso di questa squadra perché stiamo dando tutto nonostante le difficoltà. Non usciamo dal campo senza meritare almeno un punto, è frustrante e ci dispiace per una piazza che meriterebbe molto di più. Dispiace che sia andata così, ma sono orgoglioso di questi ragazzi, cerchiamo di uscire dal campo con dignità ogni weekend”.

Che impatto ha avuto Sammarco? “Il mister si è inserito in maniera incredibile in una situazione molto difficile, ci ha dato poche indicazioni ma chiare e si è messo in gioco in un momento molto complicato. Dispiace anche per lui, penso che sia un allenatore con un futuro importante davanti”.

Foto: sito Verona