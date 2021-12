Gaffe Pallone d’Oro, Paolo Rossi non menzionato. Gli organizzatori si scusano con la famiglia

Continuano le polemiche intorno a France Football e al Pallone d’Oro. Non solo la vittoria di Messi ha fatto storcere il naso, ma anche una clamorosa gaffe fatta dagli organizzatori.

France Football ha infatti omaggiato Gerd Muller e Diego Armando Maradona, due illustri calciatori scomparsi in questo periodo, dimenticando però, Paolo Rossi cosa che ha fatto ancora più rumore, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Il campione azzurro vinse il premio nel 1982 ed è morto un anno fa: alla serata di galà non è stato citato a differenza di Maradona e Muller.

Gli organizzatori si sono scusati con la compagna e la famiglia di Pablito e proveranno a rimediare. A riportarlo l’Ansa. Foto: Twitter Vivo Azzurro