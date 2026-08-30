Gabriel Jesus in chiusura al Barcellona

30/08/2026 | 14:57:58

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Gabriel Jesus è in chiusura al Barcellona. Il club catalano avrebbe virato sul brasiliano dopo le difficoltà riscontrate nella trattativa per Julian Alvarez. L’offerta del Barça per il calciatore, sempre secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sarebbe un contratto biennale con opzione per un terzo anno, per un costo complessivo stimato intorno ai 10 milioni di euro.

Foto: Instagram Arsenal