Gabriel Jesus: “Il mio sogno è tornare al Palmeiras. Ci penso tutti i giorni”

31/03/2026 | 16:09:09

In un’intervista rilasciata a Romário TV, Gabriel Jesus ha parlato del suo sogno per il futuro.

Queste le sue parole: “Tornare a vestire la maglia del Palmeiras? Ci penso tutti i giorni, chiedete a mia moglie. Ci sono quei momenti in cui ti dici: ‘Sai che c’è? Me ne torno a casa. Il mio legame con il Palmeiras non si è mai spezzato. Ho il sogno di tornare un giorno per giocare davvero, non per chiudere la carriera quando sarò a fine corsa”.

Foto: X Arsenal