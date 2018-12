Gabigol: “Ora tornerò all’Inter, ma sono orogoglioso degli accostamenti a grandi club”

ùIntervistato nel corso di un evento Pes 2019 ieri a San Paolo, Gabigol, attaccante dell’Inter in prestito al Santos, ha parlato del suo prossimo ritorno in nerazzurro: “Le indiscrezioni su di me? Sono orgoglioso dei rumors su tutti questi grandi club. Sono legato al Santos, ma non chiudo le porte a nessuno. Ora tornerò all’Inter, ma mi fanno piacere tutte queste voci. Voglio solo essere felice e giocare, non importa dove. Sono felice di essere un giocatore dell’Inter, sicuramente è una grande squadra”.

