Gabigol: “Inter grande club, ma mi ha dato poche opportunità. Non penso di tornare in Italia”

Gabriel Barbosa, attaccante e trascinatore del super Flamengo anche nel Mondiale per Club, ha parlato dell’Inter e del suo futuro ai microfoni di Mediaset: “Rispetto i nerazzurri, ho un contratto con loro, ma non sono molto in contatto con la società. Vediamo cosa succede a gennaio, se ne parlerà dopo la finale del Mondiale per club. All’Inter non ho avuto tante opportunità, ma è stato comunque un periodo importante della mia carriera perché ero in un grande club. Ho imparato tanto dai compagni che porto sempre nel cuore”.