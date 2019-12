Gabigol: “Futuro? Nulla di certo, potrebbe essere la mia ultima gara al Maracanà”

Gabigol, attaccante del Flamengo in prestito dall’Inter, è intervenuto in conferenza stampa in vista dell’ultima giornata di campionato soffermandosi anche sul proprio futuro: “Sarà una partita speciale per me, potrebbe anche essere la mia ultima al Maracanà, nessuno lo sa. Se dovessi tornare a giocarci, sarei comunque molto felice. Per il momento comunque non ho pensato a tutto questo: sto pensando alle ultime gare, al Mondiale per club. Tutti hanno dei sogni, io sto realizzando i miei qui al Flamengo. Futuro? Si sta parlando ma non c’è nulla di certo, se si farà la volontà di Dio rimarrò qui”, ha chiuso Gabigol.

Foto: Twitter personale Gabigol