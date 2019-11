Gabigol, che rinascita: eguagliato Zico e possibile doble. E l’Inter…

Una vera e propria esplosione. Per Gabriel Barbosa, noto più semplicemente come Gabigol, la stagione attuale non potrà che passare alla storia. Con la maglia del Flamengo è arrivata l’ennesima rete in campionato, che porta il totale a quota 21. Una cifra che gli vale un doppio record: l’aggancio a Zico nel numero delle marcature siglate nel massimo torneo brasiliano in una singola stagione, con però altre 6 gare per migliorare il dato; e quello ad Hernane Brocador nel computo dei gol segnati, sempre in una singola annata, ma in tutte le competizioni, al momento 37.

Per lui si prospetta un rush finale da sogno, con la possibilità di riscrivere ulteriormente queste statistiche ed entrare nella storia, ma soprattutto con il titolo di campione di Brasile in vista e la finale di Copa Libertadores da giocare fra undici giorni, contro il River Plate. Da capire, poi, cosa ne sarà del suo futuro, con il prestito dall’Inter che scadrà il 31 dicembre prossimo.

Foto: Gabigol Twitter