Gabigol all’Inter nel 2016: il Santos costretto a pagare 2,9 milioni al Barcellona

Secondo quanto riportato da Cadena SER, il Barcellona dovrà ricevere un indennizzo dal Santos di 2,9 milioni di euro per il caso Gabigol. La decisione è stata presa dal TAS di Losanna.

Il club catalano, infatti, nel 2013, in occasione dell’acquisto di Neymar dal Santos, aveva anche ottenuto un diritto di prelazione su Gabigol, poi ceduto all’Inter nell’estate del 2016 contravvenendo, dunque, ai patti presi tre anni prima. Nell’accordo stipulato il Barcellona aveva tre giorni per eguagliare qualsiasi offerta fosse arrivata al Santos per il giocatore aggiudicandosene l’acquisto. Clausola non rispettata dal Santos che accettò in meno di un giorno l’offerta dei nerazzurri, senza attendere il via libera del Barcellona.

Foto: Twitter uff. Flamengo