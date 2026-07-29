Gabbia: “Il presidente Cardinale è molto ambizioso. Leao? Finché sarà qui darà il massimo”

29/07/2026 | 19:57:27

Matteo Gabbia, dal ritiro del Milan a Perth, in Australia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle prime sensazioni, di Cardinale e dei compagni di squadra.

Su Amorim: “Un altro cambio rispetto a quello degli anni precedenti, ci dobbiamo mettere a disposizione. Quando arriva un allenatore nuovo ha le sue idee e dobbiamo fare il massimo, alcuni cambiamenti e richieste diverse dal passato ci sono”.

Su Cardinale: “La presenza di Cardinale è qualcosa di importante, ci fa capire la vicinanza della proprietà. Il presidente è molto ambizioso, ha voglia di fare il massimo e cambiare marcia rispetto agli anni precedenti. Chiunque indossa questa maglia ha l’obbligo di fare il massimo per vincere”.

Su Leao: “Voglio bene a Rafa, abbiamo fatto un percorso lungo e vissuto vicende che ci hanno portato ad una vicinanza umana maggiore. Ognuno poi è giusto che faccia le proprie scelte, sia a livello personale che societario. Finché sarà qua farà il massimo, poi il suo futuro lo decideranno lui, il mister e il presidente”.

Su Modric: “Modric mi ha dato insegnamenti oltre il calcio. Lui è una persona vogliosa di imparare ogni giorno e ti dà spunti, poi in campo ha quelle qualità che sfortunatamente non sono replicabili. Siamo felicissimi che resti con noi, non ha mai detto no a nessuno. Lui è sempre curioso, sempre voglioso di imparare, sempre aperto al miglioramento. Non si pone mai sopra gli altri”.

Su Gila: “Un ottimo ragazzo, è stata una bella sorpresa perché si è presento benissimo a Milanello, ha portato felicità all’interno del gruppo e questo è importante, oltre al fatto di essere un bel giocatore. Ci tengo a fargli i complimenti per il ragazzo che è, sul campo lo conoscevo ma ha portato una ventata di positività e siamo felicissimi di averlo con noi”.

Foto: Instagram Milan