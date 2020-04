Funes Mori: “Tornare al River? Sì, magari con mio fratello”

Ramiro Funes Mori potrebbe tornare in Argentina. E’ questa la suggestione rilanciata dallo stesso difensore del Villarreal che, intervistato da La Pagina Millonaria, ha parlato di un possibile ritorno al River Plate: “Se il River mi chiama per tornare, perché no? – ha dichiarato – Sono da valutare aspetti contrattuali e tecnici, però è un’opzione. Magari tornerò al River con mio fratello [Rogelio Funes Mori, attaccante del Monterrey, ndr]. Sto giocando molto poco al Villarreal e se arriva una buona offerta vorrei andare dove ho la possibilità di essere impiegato con continuità.”

Foto: sito ufficiale Villarreal CF