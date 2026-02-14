Fullkrug si scusa: “Per fortuna il mio errore non ha inciso”

14/02/2026 | 13:00:17

Il Milan ha vinto a Pisa nel finale, segnando con Modric il gol del 2-1. Una gara che poteva essere chiusa già a metà ripresa con Fullkrug, che ha calciato in maniera pessima un rigore.

Il tedesco ha così scritto sui social: “Sicuramente ho avuto giorni migliori e fortunatamente il rigore non è risultato decisivo. Grazie squadra! Partite come questa possono ancora fare la differenza alla fine ed è tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora! Grazie a tutti per averci sostenuto in questo venerdì sera. Buon fine settimana, rossoneri!”.

Foto: sito Milan