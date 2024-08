Fullkrug, settimane (inutili) di Milan e il West Ham in pochi giorni

Non abbiamo creduto troppo alla possibilità di un trasferimento di Niclas Fullkrug al Milan, eppure ne hanno parlato quasi come una priorità per un paio di settimane. Uno dei tanti nomi in libertà, svaniti nel nulla. Non ci abbiamo creduto per un paio di motivi: l’età visto ha superato i trent’anni come Morata fresco di nomina in casa rossonera, non a caso il Milan da diverse settimane ha preso il numero di targa di Abraham che è più giovane; il costo del cartellino, hanno parlato di 20 milioni, invece si trasferisce per circa 30 (bonus compresi) in Inghilterra. Infatti, il West Ham ha chiuso la pratica con il Borussia Dortmund in pochi giorni. Evidentemente Fullkrug voleva cambiare aria, ma non esistevano le condizioni – lo si era capito quasi subito – per un trasferimento al Milan.

Foto: instagram Fullkrug