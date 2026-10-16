Frosinone: Raimondo fa doppietta al Sassuolo e raggiunge Malen in testa alla classifica marcatori

16/10/2026 | 21:31:17

Al Benito Stirpe si è consumato un primo tempo pirotecnico, ricco di colpi di scena, errori e ribaltamenti di fronte. Il Frosinone guida per 3-2 sul Sassuolo grazie alla rete in apertura di Calò, pareggiata da Berardi e alla super doppietta di Antonio Raimondo. L’attaccante dell’Under 21 ha siglato due gol da opportunista, sfruttando due marchiani errori della coppia Muric – Odenthal, raggiungendo in cima alla classifica capocannonieri della Serie A, a quota 6, Donyell Malen.

Foto: Instagram Raimondo