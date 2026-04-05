Frosinone-Padova, le formazioni ufficiali
05/04/2026 | 16:33:26
Alle 17.15 comincia anche il turno della Serie B, la 33a giornata con la sfida tra Frosinone e Padova.
Queste le formazioni ufficiali:
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, F. Gelli, Kvernadze; Raimondo. Allenatore Massimiliano Alvini
Padova (3-4-2-1): Sorrentino; Belli, Perrotta, Villa; Ghiglione, Fusi, Harder, Faedo; Di Maggio, Di Mariano; Lasagna. Allenatore Roberto Breda
Foto: sito Empoli