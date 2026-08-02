Frosinone in chiusura per l’attaccante Hountondji del Burnley

02/08/2026 | 20:58:19

Frosinone al traguardo per un colpo in entrata, in chiusura per Andréas Hountondji attaccante del Burnley. I ciociari rinforzano il pacchetto offensivo con un attaccante duttile e dotato di gran fisico, alto 1,92 m, Hountondji può essere impiegato come attaccante centrale ma anche come esterno, sia a destra che sinistra. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito al St. Pauli. Lo riporta Gianluigi Longari.

foto sito st pauli