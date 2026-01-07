Frese di tacco e Orban, Verona avanti 2-0 a Napoli dopo 45′. Krstovic sblocca Bologna-Atalanta

07/01/2026 | 19:20:58

Grande Verona a Napoli nei primi 45′. La squadra di Zanetti chiude sullo 0-2, con la rete di Frase di tacco e il raddoppio di Orban su rigore. Contropiede fatale per il Napoli che rientra male e subisce il gol di tacco di Frese. Gift Orban gestisce l’azione allargando per Bradaric, da questi a Nunez che trova al centro Frese che con il tacco batte M.Savic. Al 22′ Buongiorno colpisce il pallone di mano in area, dopo un lungo check viene assegnato il tiro dal dischetto agli ospiti e Orban trasfroma. A Bologna l’Atalanta passa in vantaggio dopo 37′. Krstovic si stacca dalla marcatura di Vitik e mette in porta il pallone per l’1-0 della dea. L’assist è di De Ketelaere.

