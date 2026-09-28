Frattesi: “Per Gattuso andrei da Milano a Roma a piedi. Non sono un giocatore che sa solo inserirsi”

28/09/2026 | 23:15:57

Le parole di Frattesi alla Rai: “Nono gol, non segnavo da due anni ma ci tenevo a dare una risposta all’altra sera sul campo come tutti i ragazzi. Abbiamo fatto le cose per bene abbiamo fatto divertire i nostri tifosi, siamo contenti. Rischiavamo di perdere l’entusiasmo che si era ricreato intorno a questa gestione e quindi era fondamentale fare bene. A livello personale, se ho giocato a intermittenza in nazionale la colpa è in primis mia, se giochi dieci minuti a partita e poi ti ritrovi titolare non è facile. Le colpe sono a metà, ora c’è questa etichetta che io mi so solo inserire invece guardando anche la partita di oggi si vede che so fare anche altro perché se un giocatore è in fiducia ti dà il 100%. Gattuso mi ha ridato fiducia, è stato fondamentale per me, se mi chiedesse di andare a piedi da Roma e Milano e tornare lo farei perché se lo merita”.

foto x azzurri