Frattesi: “Non mi aspettavo di partire così, ma sono tornato elettrico. Restare in vetta è quasi impossibile”

07/09/2026 | 23:15:57

Davide Frattesi ha parlato a Sky dopo la vittoria di Udine: “Questo è un campo molto difficile ma abbiamo davanti altri banchi di prova importanti. Sarà pressoché impossibile rimanere lì, però finché ci siamo dobbiamo crederci. Se mi aspettavo di iniziare così? Fondamentalmente no, però ho iniziato a riavere le sensazioni di essere elettrico e per me è una grande cosa che mi mancava”.

foto x lazio