Francois Modesto nuovo direttore tecnico della Juventus

11/07/2025 | 14:52:36

La Juventus ha scelto Francois Modesto per il ruolo di direttore tecnico, confermata l’anticipazione di Sportitalia di quasi un’ora fa. Modesto lavorerà al fianco di Comolli, almeno in questi giorni non è prevista la nomina di un direttore sportivo, ruolo che verrà coperto nelle prossime settimane. Modesto è reduce da un’esperienza con il Monza, ora la grande occasione chiamata Juventus.

Foto: logo Juve