Francia, Zidane pesca ancora dalla Serie A: dopo Diouf, preconvocato anche Da Cunha

12/09/2026 | 15:20:30

Zinedine Zidane, nuovo CT della Francia dopo l’epopea targata Didier Deschamps, venerdì prossimo diramerà la lista dei convocati per gli impegni in Nations League contro Turchia, Belgio e Italia. Secondo quanto riportato da Le Parisien, l’ex allenatore del Real Madrid avrebbe preconvocato Lucas Da Cunha, capitano del Como e leader assoluto del centrocampo. Zizou, dunque, dopo la preconvocazione di Andy Diouf, potrebbe pescare ancora in Serie A, in attesa di scoprire la lista definitiva.

Foto: Instagram Da Cunha