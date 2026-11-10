Francia, Tchouameni lascia il ritiro per infortunio. Il comunicato

10/11/2026 | 22:39:29

Nella Francia di Zidane si ferma Tchouameni. Il comunicato della Nazionale: “Il giocatore avverte questo fastidio sin dal suo arrivo a Clairefontaine. Visto il suo stato di salute e dopo aver parlato con i medici del Real Madrid pochi minuti fa, lo staff medico della nazionale francese, d’accordo con il giocatore, ha deciso di autorizzarne il rientro al suo club. Trascorrerà la notte con la squadra e tornerà a Madrid domani”. Non ci sarà alcuna sostituzione, con Zidane che andrà avanti con i giocatori rimasti a disposizione.

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