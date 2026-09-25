Francia, Mbappé segna e si infortuna: il Real in apprensione per le sue condizioni

25/09/2026 | 22:56:52

L’attaccante e capitano della Nazionale francese, Kylian Mbappé, si è dovuto fermare subito dopo aver segnato la rete che ha regalato la vittoria ai Bleus. L’attaccante ha accusato un infortunio al ginocchio sinistro, che lo ha costretto a lasciare il campo nonostante i tentativi di proseguire la partita. Nelle prossime ore sono attesi gli esami che chiariranno l’entità dell’infortunio.

Foto: X Francia