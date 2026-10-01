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Francia-Italia, le ultimissime sulle probabili formazioni

01/10/2026 | 23:00:10

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La prima di Zinedine Zidane in casa da CT della Francia sarà, come uno scherzo del destino, contro l’Italia, venti anni dopo l’ultima partita della sua carriera. Francia-Italia è in programma domani sera alle 20:45 a Saint Denis. Le ultimissime sulle probabili formazioni.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Jacquet, Upamecano, Truffert; Rabiot, Koné; Olise, Cherki, Doué; Dembélé.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Bastoni, Scalvini, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Maldini, F. P. Esposito, S. Esposito.

Foto: Instagram Maldini