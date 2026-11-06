Francia, i convocati di Zidane: ci sono Diouf, Thuram e Kalulu
06/11/2026 | 18:06:05
Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati per gli impegni di Nations League contro Italia e Turchia. Ecco l’elenco completo:
Portieri:
– Mike Maignan
– Guillaume Restes
– Robin Risser
Difensori:
– Andy Diouf
– Malo Gusto
– Jérémy Jacquet
– Pierre Kalulu
– Ibrahima Konaté
– Adrien Truffert
– Dayot Upamecano
– Leny Yoro
Centrocampisti:
– Eduardo Camavinga
– Rayan Cherki
– Lucas Da Cunha
– Adrien Rabiot
– Aurélien Tchouaméni
– Warren Zaïre-Emery
Attaccanti:
– Bradley Barcola
– Désiré Doué
– Kylian Mbappé
– Michael Olise
– Pablo Pagis
– Marcus Thuram
Foto: Sito FFF