Francia, i convocati di Deschamps per il Mondiale: presenti quattro giocatori di Serie A
14/05/2026 | 20:51:52
Questa la lista dei convocati della Francia per i Mondiali, Deschamps chiama quattro giocatori di Serie A:
PORTIERI: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
DIFENSORI: Lucas Digne (Aston Vila), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Wlliam Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)
CENTROCAMPISTI: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)
ATTACCANTI: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter)
Foto: X Francia