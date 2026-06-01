Francia, da valutare Saliba. Ma Deschamps è certo: “E’ tutto sotto controllo”

01/06/2026 | 23:42:50

La Francia deve valutare le condizioni del difensore William Saliba. Il giocatore dell’Arsenal ha subito un infortunio nel corso della finale di Champions League ed è da valutare. Ma Deschamps fuga ogni dubbio: “Sarà qui, tutto va bene”, ha dichiarato il CT, riducendo le preoccupazioni attorno al difensore. Nonostante il clima più disteso, resta qualche dubbio sulla sua piena disponibilità per l’esordio mondiale del 16 giugno contro il Senegal.

Foto: X Arsenal