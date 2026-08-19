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Fortini, poco Hull e molto Toro: era scritto

20/08/2026 | 00:10:21

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Niccolò Fortini riparte dal Torino, confermando la nostra esclusiva partita addirittura oltre due mesi fa. Nel corso delle settimane sono stati accostati tanti – troppi – club al classe 2006, alcuni francamente improbabili. E abbiamo creduto poco all’Hull City malgrado a un certo punto da qualche parte gli inglesi venissero dati addirittura un vantaggio e sul punto di chiudere. Un lancio inutile, tempo perso. I granata oltre due mesi dopo al traguardo, con una formula diversa rispetto all’offerta iniziale. Prestito con diritto di riscatto, prima il rinnovo di Fortini con la Fiorentina. E soprattutto soltanto Toro nel suo immediato futuro…
Foto: sito Fiorentina