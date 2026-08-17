Footballkush (ore 14:14): accordo per Diego Moreira al Milan

17/08/2026 | 14:50:11

Il Milan ha trovato un accordo con lo Strasburgo per l’acquisto a titolo definitivo di Diego Moreira. Il terzino belga di 22 anni spingeva per il trasferimento a Milano nonostante l’interesse di top club inglesi, tedeschi e italiani. Giocatore dotato di spiccata duttilità, Moreira può giocare su entrambe le fasce come esterno offensivo e si incastrerebbe molto bene con il sistema di gioco di Amorim. Un affare da circa 45 milioni di euro per il calciatore che era stato cercato anche dalla Roma. Nella scorsa stagione ha segnato 5 gol e messo a segno 9 assist, può giocare sia da laterale che dietro le punte.



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