Fonseca lascia il Lione: sarà il nuovo tecnico dello Sporting Lisbona

01/11/2026 | 21:45:57

Lo Sporting Lisbona ha raggiunto un accordo con il Lione e Paulo Fonseca affinché l’allenatore assuma la guida tecnica del club portoghese. Secondo A BOLA, Rui Borges non sarà nemmeno in panchina per la partita di martedì contro lo Shakhtar, poiché sta già negoziando la rescissione del suo contratto con la dirigenza. Fonseca sta per lasciare il Lione, quella di questa sera è stata la sua ultima panchina con il club francese.

foto x lione