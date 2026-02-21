Fonseca: “Al Milan meritavo più tempo, portare cambiamenti in Italia è complicato”

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha concesso un’intervista a The Athletic, tornando sul suo passato in rossonero: “Abbiamo giocato alcune partite stupende. È vero, serviva più continuità, ma portare certe cambiamenti in Italia è veramente complicato. Meritavo più tempo. Mi dispiace non averne avuto. Mi avevano chiesto di cambiare lo stile di gioco ma non è facile quando la squadra è abituata a giocare in un altro modo da anni” le parole dell’ex tecnico della Roma attualmente sulla panchina del Lione con il quale è terzo in classifica a sette punti dal Lens primo.

foto x lione