Folorunsho: “Ho un procuratore che agirà per il mio bene, del futuro ne discuteremo”

03/05/2026 | 16:00:18

Folorunsho ha parlato anche del suo futuro, intervenendo in conferenza stampa: “Sono fiducioso che il mio procuratore agirà per il mio bene nelle sedi opportune, ma del mio futuro se ne discuterà successivamente. Cagliari è una città che mi ha accolto benissimo dal primo momento, sono contento della scelta che ho fatto. Sto bene qui, c’è feeling con i tifosi, con i compagni e con il mister. La Nazionale è il sogno di tutti. Rimane quel pallino, ma per arrivarci devo ancora dare di più rispetto a quello che sto dando”.

Foto: sito Cagliari Calcio