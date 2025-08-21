Folorunsho: “La Nazionale è sempre un obiettivo. Ecco cosa penso del paragone con Nainggolan”

21/08/2025 | 17:40:49

Michael Folorunsho si è presentato ai microfoni dei giornalisti presenti nella sala stampa dell’Unipol Domus di Cagliari. L’estratto delle sue dichiarazioni: “La società mi ha manifestato da subito l’idea di voler intraprendere un percorso insieme e a me piacciono le sfide. I posti di mare come Cagliari e la Sardegna sono giusti per me e sono contento di aver fatto questa scelta. Sono pronto per questa nuova avventura e voglio mettermi a disposizione i questi colori”. Sul paragone con Nainggolan: “Mi auguro tantissimo di poter fare tanti gol, di poter dare il mio contributo importante. La cosa più importante è la crescita del gruppo. Attraverso la prestazione della squadra, ognuno di noi beneficia dei miglioramenti”. Sulla sfida alla Fiorentina, sua ex squadra: “Non mi crea particolari ansie giocare contro la mia ex squadra, è stata una bella parentesi della mia carriera. Ci stiamo preparando bene, facendo del nostro meglio sempre. Siamo pronti per questo esordio in campionato”. Sulle partenze di Zortea e Piccoli: “Abbiamo perso due giocatori importanti, non dobbiamo mentire. Nel calcio ognuno fa le proprie decisioni e facciamo loro un grosso in bocca al lupo. Abbiamo un mister preparato e sono sicuro che faremo bene con gli giocatori della rosa”. Una chiosa finale sulla Nazionale: “La Nazionale è sempre un obiettivo. Farò di tutto per tornarci, ad iniziare dal fare bene con la squadra e cercare di portare il Cagliari più in alto possibile”.

Foto: sito Cagliari Calcio

