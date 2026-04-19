Follia Orban: scende dall’auto e aggredisce un tifoso

19/04/2026 | 20:49:24

Momento teso in casa Verona dopo il ko interno contro il Milan che vuol dire ormai la Serie B. Brutto episodio a fine gara, con protagonista Gift Orban, coinvolto in un alterco con alcuni tifosi nel parcheggio mentre lasciava lo stadio. Secondo le ricostruzioni riportate da L’Arena (ci sono anche video chiari sui social), tutto sarebbe iniziato quando un padre, accompagnato dal figlio, si è avvicinato all’auto del giocatore chiedendo una foto.

Il giocatore non si è fermato, creando tensione, con un l’intervento di un altro tifoso, che avrebbe invitato il calciatore a concedere comunque uno scatto al bambino. A quel punto, Orban avrebbe accelerato leggermente, mentre il tifoso avrebbe reagito colpendo il cofano dell’auto con un pugno. La risposta del giocatore è stata immediata: è sceso dal veicolo e ha colpito il tifoso, dando origine a un acceso confronto e a una rissa. Momenti di tensione durati alcuni secondi, poi il giocatore è tornato in macchina. Non bella figura per Orban che rischia delle sanzioni disciplinari.

Foto: sito Juventus