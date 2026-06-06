Follia di Leao, espulso nel corso dell’amichevole Portogallo-Cile per una manata a un avversario

06/06/2026 | 21:22:46

Momento poco sereno per Rafael Leao. L’attaccante del Milan che ha annunciato il suo addio ai rossoneri, è stato protagonista in negativo nel corso dell’amichevole tra Portogallo e Cile. Poco prima la fine del primo tempo, infatti, Leao è stato espulso a seguito di una rissa che l’ha visto coinvolto. Più nello specifico il numero 10 del Milan è stato punito per aver dato una manata in faccia al difensore cileno Ivan Ramiro Roman, a sua volta espulso per aver scatenato un battibecco decisamente evitabile.

Foto: Instagram Leao